"Gelukkig hebben koeien ons gewekt" BRAND LEGT 'ENKEL' LANDBOUWLOODS IN DE AS THOMAS VANDEWALLE

06 augustus 2018

02u27 0 Ronse Een zware brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag langs de Rijksweg N60 in Maarkedal de loods van een landbouwbedrijf volledig vernield. In de loods lag stro gestapeld, maar ook enkele landbouwvoertuigen bleven in de vlammen. "Het geloei van onze koeien heeft erger voorkomen", zegt landbouwer Diederik Willen.

Diederik merkte de brand zelf als eerste op. "We werden rond 1 uur 's nachts wakker door de koeien die begonnen te loeien", vertelt hij. "Toen we door het raam keken, zagen we een gloed en rook opstijgen boven de loods. We hebben meteen de hulpdiensten gealarmeerd."





In de loods lag een grote stapel stro, waardoor brandweerpost Oudenaarde geconfronteerd werd met enorme hoeveelheden rook. Al snel werd dan ook de hulp ingeroepen van de brandweerposten uit Ronse, Brakel en Kluisbergen. Samen konden de brandweerploegen verhinderen dat de vlammen zouden overslaan naar de koeienstallen, waar nog meer stro gestapeld lag.





Ramen en deuren dicht

De hevige rookontwikkeling veroorzaakte ook gevaarlijke situaties op de Rijksweg N60. "Tijdens de bluswerken hebben we de baan in de richting van Oudenaarde een tijdlang afgesloten voor het verkeer", aldus brandweerofficieren Jonathan Jouret en Lieven Dieussaert. "Meer dan twee uur lang kon het verkeer niet meer door." De rook bevatte geen giftige stoffen, maar de inwoners uit de wijde omgeving van Maarkedal, Kluisbergen en Ronse werd wel gevraagd om ramen en deuren dicht te houden. Omwonenden maakten ook melding van explosies. Het ging om banden van de tractoren, die het door de hitte met een luide knal begaven.





Ondertussen werd het brandende stro met behulp van verreikers van de landbouwer naar buiten gehaald, zodat het op de weide geblust kon worden. Maar het vuur flakkerde voortdurend weer op, waardoor ook de rookontwikkeling aanhield. Zo'n vijftig brandweermannen waren uren in de weer met nablussen. De situatie werd uiteindelijk nog zeker tot gisteravond 22 uur in de gaten gehouden.





60 hectare opgebrand

Diederik Willen moest het intussen met lede ogen aanzien. "Maar liefst zestig hectare stro ging in vlammen op", zucht hij. "Ook enkele landbouwvoertuigen en -machines zijn total loss." De brand is waarschijnlijk ontstaan aan een verreiker. "Die brandde al voor het stro vuur vatte", zo stelde Diederik samen met de brandweer vast. Het voertuig, dat gebruikt wordt om zware lasten te tillen en te verplaatsen, was nog maar enkele weken oud. "Voorts is er uiteraard ook de loods die volledig vernield werd. Ik durf voorlopig nog niet te berekenen hoeveel de schade bedraagt. Het enige positieve is dat we er snel bij waren. Zo konden we voorkomen dat vuur zou overslaan naar de stallen, waar tientallen koeien staan."