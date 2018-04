"Geen ver-van-mijn-bedshow meer" 26 april 2018

Met zijn vrouw aan zijn zijde kan Stefaan Lievens (49) haast niet wachten om het te vertellen: "Ik heb goed nieuws gekregen van de dokters. Alles lijkt opnieuw in orde te zijn. In mei mag ik zelfs opnieuw halftijds gaan werken als verpleger."





Het goede nieuws komt er voor Stefaan Lievens na twee jaar en drie maanden strijd tegen kanker. In 2016 ontdekten de dokters een gezwel tussen zijn nier en blaas, waardoor ze zijn nier moesten verwijderen. Daarna herviel Stefaan nog drie keer, maar hij bleef vechten. Met succes. Dit weekend neemt hij samen met 58 lotgenoten deel aan Levensloop. "Ik heb getwijfeld om mee te doen, want ik sta niet graag in de schijnwerpers. Nu ben ik blij dat ik kan meedoen, want het wordt een dag om te genieten en te strijden, samen met lotgenoten en mantelzorgers." Deze editie zal ongetwijfeld erg emotioneel zijn voor Stefaan. In 2014 was hij erbij als vrijwilliger van het Rode Kruis, nu moet hij zelf strijd leveren. "In 2014 zag ik iedereen wel passeren, maar ik besefte niet goed wat Levensloop precies was. Nu zit ik er middenin. Nu besef ik hoe hoog de nood is om geld in te zamelen, want kanker hebben is ook op financieel vlak niet makkelijk. Er komt zo veel meer bij kijken dan alleen ziek zijn. Het is geen ver-van-mijn-bedshow meer." (LDO)