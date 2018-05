"Fiertel is zoveel meer dan wandeling" JAARLIJKSE OMMEGANG LOKT 8.000 DEELNEMERS LIEKE D'HONDT

28 mei 2018

02u37 4 Ronse De relieken van Sint-Hermes zijn opnieuw veilig opgeborgen in de Sint-Hermeskerk in Ronse. Afgelopen weekend werd het schrijn tijdens de Fiertel over een parcours van 32,6 kilometer langs de stadsgrenzen rondgedragen. Ondanks de warmte en de voorspelde regenbuien kwamen meer dan 8.000 wandelaars de straat op.

De Fiertelommegang is elk jaar opnieuw een hoogdag voor de Ronsenaars. Ze vertrekken 's morgens vroeg om de 32,6 kilometer te wandelen voor het schrijn, of leggen het parcours af in het kielzog van de dragers. Dit jaar werden de wandelaars een beetje geplaagd door het weer, want ondanks de warme temperaturen gingen de hemelsluizen af en toe open. Al kon dat de wandelaars niet deren.





"Omdat het zo warm is, doen de regenbuien extra veel deugd", zei Karline Devos. Zij doet elk jaar met een paar vrienden en vriendinnen mee aan de Fiertel. "Er hangt altijd veel sfeer en het is goed voor onze conditie", lachten de vrienden.





Ook Marleen Lefevere nam dit jaar deel aan de Fiertel. Zij stapte samen met haar dochter Joke Bauwens en kleindochter Fleur Beuserie. Voor Marleen was het de eerste keer in dertig jaar dat ze de Fiertel meedeed.





Dankbaar

"We wonen langs het parcours en bouwen meestal een feestje terwijl de wandelaars passeren. Nu vond ik het tijd om zelf nog eens mee te wandelen", vertelde ze. Daar had Marleen een bijzondere reden voor. "Voor ons is de tocht niet zomaar een wandeling. Het heeft een diepere betekenis. Tien jaar geleden stonden we aan kapel Croix-ou-Pile omdat het niet goed ging met mijn gezondheid en die van mijn man. Nu wandelen we tijdens de Fiertel opnieuw langs de kapel uit dankbaarheid dat het beter gaat met onze gezondheid. Het betekent dus veel voor mij om de Fiertel vandaag uit te stappen. Het is dit jaar ook extra speciaal omdat mijn zesjarige kleindochter voor de eerste keer meestapt", zei Marleen trots.





Zonder schoonpa

Ook voor haar dochter Joke was de ommegang bijzonder. Haar schoonvader was een trouwe supporter van de Fiertel, maar overleed een half jaar geleden. "De Fiertel wandelen lukte voor hem niet meer wegens ziekte, maar hij had wel zijn vast plekje om de wandelaars aan te moedigen. Nu is het de eerste ommegang zonder hem. Daarom hebben we daarnet even stilgestaan op het kerkhof", vertelt Joke Bauwens.





De Fiertel was dit jaar ook bijzonder voor het dossier rond de Unesco-erkenning van de ommegang. Enkele wetenschappers die de afgelopen dagen het internationale congres 'Walking with Saints' volgden in Ronse, besloten namelijk om zelf de Fiertel mee te wandelen. De belangstelling van de academici kan een rol spelen in de erkenning van de Fiertel als Unesco-erfgoed.