“Breng de natuur in de stad met geveltuintjes” Lieke D'hondt

13 december 2018

15u37 0 Ronse Ronsenaars kunnen gratis een geveltuintje laten aanleggen door de stad. Wie dat wil, kan bij de stadsdiensten een aanvraag indienen.

De stadsdiensten leggen het geveltuintje gratis aan, maar de aanvulling van de plantenbak, de aanplant en het onderhoud van het tuintje zijn voor de aanvrager. Er zijn ook enkele voorwaarden. Zo moet het geveltuintje binnen de rooilijn of atlas van de buurtwegen komen en moet het gelegen zijn tegen de muur van een private eigendom of een eigendom van een openbaar bestuur binnen de bebouwde kom. “Het geveltuintje moet ook zodanig worden onderhouden dat het geheel geen hinder of gevaar oplevert voor voetgangers of andere weggebruikers”, laten de stadsdiensten weten.

Het aanvraagformulier en het reglement in verband met de geveltuintjes vind je op de website van de stad. Voor meer info kan je ook terecht bij de technische dienst via td@ronse.be of 055/23.27.58.