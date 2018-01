"Bommels op nóg hoger niveau" STOET WEL EVEN STILGELEGD NA VAL VAN STELTENLOPER LIEKE D'HONDT

02u37 0 Ronny De Coster Dansende 'Alicejes' brengen hun Wonderland even naar Ronse. Ronse Ronse heeft het hele weekend in het teken gestaan van de 68ste Bommels. "Er was meer volk dan de vorige jaren en ik heb het gevoel dat de Bommels een nog hoger niveau hebben behaald", zegt schepen Ignace Michaux. Wel werd de stoet even stilgelegd, nadat een steltenloper naar beneden was getuimeld. Hij moest gewond naar het ziekenhuis.

Bommelkoning Yvan Van Mieghem en Bommelkoningin Saskia Vlieghe namen de stad over voor een weekend vol muziek, dans, verkleedpartijen en praalwagens. Voor de inwoners begon het feest al op zaterdagochtend met een ontbijt en de ochtendstoet, maar het hoogtepunt van de dag was ongetwijfeld de avondstoet. Een dertigtal verenigingen werkte maanden aan de praalwagens, inclusief thema, bijpassende dansjes en kledij. Ook dit jaar kon het publiek enkele pareltjes bewonderen. Van Alice in Wonderland, over vikingen en Donald Trump en zijn Mexicaanse muur tot Elvis Presley, een winterlandschap en Studio 100-figuren: de Bommelverenigingen haalden alles uit de kast. Naar goede gewoonte deelden ze naar hartenlust snoep en gadgets uit aan het publiek dat, al dan niet verkleed, met volle teugen genoot.





Ronny De Coster Ook van de partij: Kabouter Plop en zijn vrienden, met dank aan Amuuze.

Uitgegleden

Even moest de organisatie de stoet stilleggen toen een lid van de Koninklijke Steltenlopers Merchtem naar beneden tuimelde. Hij viel van enkele meters toen hij aan de Grote Markt over een verkeersdrempel uitgleed. De man bleef op de grond liggen en werd uiteindelijk met een ziekenwagen van het Rode Kruis naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij onderzocht, hij zou een gebroken pols en scheur in de ruggenwervel hebben.





Na een kwartier kon de stoet verder om uiteindelijk te eindigen op de Grote Markt voor het sluitstuk van de Bommelsstoet. Daar stelden de verenigingen hun praalwagens nog eens voor en bracht Yves Segers feestmuziek. Het muzikaal vuurwerk was een laatste hoogtepunt, waarna de feestgangers de nacht indoken tot in de vroege uurtjes. Ignace Michaux (CD&V), schepen van de Bommelsfeesten, was erg tevreden over de avondstoet. "Deze editie van de Bommels was fantastisch. Er was meer volk dan de vorige jaren en de Grote Markt liep volledig vol. Ik heb het gevoel dat de Bommels opnieuw naar een hoger niveau zijn gestegen. We mochten ook heel wat mensen van buiten Ronse verwelkomen. Inwoners van Gent, Brugge en Oudenaarde kwamen speciaal voor de Bommels naar hier." Het feest was daarmee nog niet voorbij, want ook gisteren gingen de Bommels verder. De iets oudere feestvierders konden wel even uitrusten, want zondag stond volledig in het teken van de kinderen.





Ronny De Coster De 'Mexicaantjes' van De Clochardkies lachen met president Trump.

Popverbranding

De Bommelkoning en -koningin brachten een bezoek aan de dienst pediatrie van AZ Glorieux en in de namiddag was er tijd voor het Bal der Bommelkies voor de jeugd.





De volwassenen nemen het vandaag dan weer over. Op Zotte Maandag trekken ze erop uit voor een laatste feestnacht. Om 23 uur verbranden ze de bommelspop op de Grote Markt en duiken ze nog één keer de cafés in.