Zwerfvuilzakkenvullers van De Ruiter houden eigen wijk proper: “Het lijkt vaak op dweilen met de kraan open, maar we geven niet op.” Charlotte Degezelle

21 maart 2019

10u30 0 Roeselare Als er iemand een schouderklopje verdient tijdens de Grote Lenteschoonmaak van de Mooimakers zijn het wel de Zwerfvuilzakkenvullers van De Ruiter. Al ruim een jaar trekken een 25-tal vrijwilligers er maandelijks op uit om een parcours van 31 kilometer zwerfvuilvrij te houden. Maand na maand vullen ze probleemloos een aanhangwagen met achtergelaten afval.

Zwerfvuil is één van de grootste bronnen van ergernis en kost de overheid bovendien handen vol geld. In wijk De Ruiter proberen ze hier eigenhandig een mouw aan te passen. Alles begon enkele jaren terug met Mario Declercq en Caroline Tack die samen met hun drie dochters het zwerfvuil opruimden langs de straten waar hun weides aangrenzen zijnde de Kleine Moorsleedsestraat, de Ieperseaardeweg, de Collievijveraardeweg en de Vantommeweg. Ze claimden het gebied via Mooimakers.be en kregen als dank het nodige opruimmateriaal. “Maar toen ze het opgehaalde afval naar het recyclagepark brachten, mochten de parkwachters dit niet aanvaarden. Ze namen contact op met milieuambtenaar Martine Lakiere die ons op vandaag nog steeds zeer goed ondersteund. De afspraak werd gemaakt dat de stadsdiensten het opgeruimde zwerfvuil zouden ophalen en zo ging de bal aan het rollen”, vertelt Geert Huyghe. “Het gezin Declercq-Tack kwam bij mij terecht. Ik werk hele dagen aan machines die gebruikt worden om bermen te maaien en ik weet dus uit eerste hand hoeveel schade zwerfvuil aan die machines kan berokkenen. Het is een problematiek die me al langer nauw aan het hart lag en ik wierp me op als trekker. In alle straten van De Ruiter heb ik bewoners aangesproken met de vraag of ze wilden helpen met het aanpakken van de zwerfvuilproblematiek. Zo verzamelde ik een team van 25 personen met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar die zich de Zwerfvuilzakkenvullers van De Ruiter noemen.”

Die ploeg onderhoudt 14 straten, één plein en het spaarbekken aan de Iepersestraat. Dit is goed voor een parcours van 31 kilometer. In dat traject ruimen ze zo’n 15 kilometer aan grachten en ook 20 kilometer aan bermen. Het is een unicum in Roeselare dat een wijk zo samenhangt in de strijd tegen zwerfvuil.“Iedereen is verantwoordelijk voor z’n eigen straten. Maandelijks gaan we op pad. Niet samen maar wanneer het past tussen de 15e en de 25e van elke maand. Vervolgens wordt alle afval gecentraliseerd op de boerderij van Gery Vanderhaeghe waar de stadsdiensten dit komen oppikken. Maand na maand vullen we probleemloos een aanhangwagen. We vinden vooral heel veel PMD en glas, maar troffen ook al een koelkast en zes stoelen aan in een gracht, een toiletbril, slachtafval, verfresten,… Het is niet normaal wat mensen durven dumpen, vooral langs landelijke wegen.”

Na ruim een jaar van zwerfvuil ruimen, moeten de Zwerfvuilzakkenvullers helaas vaststellen dat het verzamelde afval er niet minder op wordt. “Het lijkt vaak op dweilen met de kraan open. Dat is frustrerend, maar we geven niet op. De Ruiter is van ons dus volharden we”, zegt Geert. “Wel is er dankzij ons optreden meer sociale controle en ervaren we toch ook wel dankbaarheid van de buurt. Ook Stad Roeselare vaart er wel bij want sinds wij maandelijks op pad gaan, moeten zij hier geen zwerfvuil meer komen ruimen.”