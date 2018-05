Zwemparadijs opent op 27 augustus OP 5 AUGUSTUS GAAT OUD SPILLEBAD VOORGOED DICHT CHARLOTTE DEGEZELLE

15 mei 2018

03u02 0 Roeselare Goed nieuws voor de waterratten: het nieuwe zwembad op site Schiervelde opent op 27 augustus de deuren voor een allereerste duik. De dag voordien kan je al eens, met kleren aan, op verkenning. Het Spillebad sluit definitief op 5 augustus. In tussentijd kunnen Roeselarenaars tegen inwonerstarief zwemmen in Izegem.

Een 150-tal werkmannen bouwen dag in, dag uit op site Schiervelde aan het nieuwe zwembad. Dat krijgt meer en meer de allures van een echt zwemparadijs. Gelukkig, want binnen dik drie maanden staat de opening gepland.





"Op maandag 27 augustus gaat Sportoase Schiervelde, ons 13de zwembadencomplex in België, open", vertelt Michaël Schouwaerts, operationeel directeur van Sportoase die het zwembad samen met Stad Roeselare realiseert. "Vanaf dan kan er 362 dagen per jaar, zeven dagen per week, actief gesport worden. Dit op weekdagen van 8 tot 22 uur en in het weekend en op feestdagen van 8 tot 18 uur. Op zondag 26 augustus is er al een opendeur waarbij alle geïnteresseerden een rondleiding kunnen volgen."





Na zondag 5 augustus gaat het Spillebad, dat de laatste jaren een echt zorgenkind was, voor altijd dicht. Er is dit jaar wel geen jaarlijkse sluiting in juni ingelast. "We voorzien een periode van drie weken voor de overgang van het oude naar het nieuwe zwembad. Zo moet onder meer het personeel, een 28-tal personen waarvan er negen nu al in het Spillebad werken, zich kunnen inwerken", weet schepen van patrimonium Nathalie Muylle (CD&V). "Omdat de zwemliefhebbers in die periode toch aan hun trekken kunnen komen, voorzien we enkele overgangsmaatregelen. Roeselarenaars zullen tegen inwonerstarief, zijnde vier in plaats van zes euro, kunnen zwemmen in het Izegemse Krekelbad. Op woens-, donder- en zaterdag zetten we bovendien 's middags een shuttlebus in van het Spille- naar het Krekelbad en terug."





Het nieuwe complex wordt een echte sporttempel die veel meer is dan gewoon een zwembad. "Het zwembadencomplex bestaat uit een 25 meter sport- en wedstrijdbad voorzien van 10 zwembanen, een tribune met 164 plaatsen, een springplank op één meter en een springplatform op drie meter, een instructiebad met beweegbare bodem, een peuter- en kleuterzone met speelelementen, een recreatief gedeelte met een golfslagbad en als belangrijke aantrekkingspool de glijbanen: een familieglijbaan, een duoglijbaan en een wilde kreek. Ook is er een wellness met een zoutblokkensauna, een belevings- en een stoombad", weet Schouwaerts. "Daarnaast realiseren we een fitness, een zaal voor groepslessen en dans, ruimte voor spinning en een brasserie met terras, zicht op de Mandel, onze buitenspeeltuin en het recreatiegedeelte van het zwembad."





De tarieven worden later bekend gemaakt. Meer op facebook.com/SportoaseSchiervelde en www.sportoase.be/schiervelde.