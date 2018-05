Zwemdate loopt uit op pak slaag VIJF KERELS BEZORGEN BRYAN (19) HERSENSCHUDDING EN GEBROKEN VINGER ALEXANDER HAEZEBROUCK & CHARLOTTE DEGEZELLE

18 mei 2018

03u03 0 Roeselare Een 19-jarige jongeman uit Roeselare werd gisteravond aan het Spillebad in Roeselare aangevallen door een vijftal kerels nadat hij er een afspraakje had met een meisje om te zwemmen. "Ze sloegen me met een stok. Ik hield er een hersenschudding en een gebroken vinger aan over", vertelt Bryan Vandecasteele (19).

Bryan Vandecasteele uit Roeselare had zich een zwemafspraakje met een jongedame wel anders voorgesteld, maar hij eindigde in de spoeddienst van het AZ Delta campus Wilgenstraat. "Enkele maanden geleden leerde ik dat meisje kennen via Facebook", vertelt een aangeslagen Bryan Vandecastele (19). "Ik had toen al eens voorgesteld om af te spreken. Dat ging toen niet omdat ze een vriend had. Ik zei haar toen dat ik dat jammer vond, maar sinds september hadden we helemaal geen contact meer.





Tot gisteren. Ze stuurde me een berichtje om te vragen of we nu toch niet eens konden afspreken." Bryan sprak af met N. om samen te gaan zwemmen in het Spillebad om 18.30 uur. "Ze vroeg me om haar tegemoet te stappen aan het zwembad. Omdat ze nog een joint wou roken, zonderden we ons een beetje af. Op een gegeven moment zag ik haar vriend plots op mij af komen rennen met een stok in zijn handen. Ik zette het meteen op een lopen, maar om de hoek stonden plots nog enkele kerels mij op te wachten." Zo'n vijf kerels verkochten Bryan een flink pak slaag.





"Vermoedelijk erin geluisd"

Bryan vermoedt dat hij er door het meisje, haar vriend en de andere kerels is ingeluisd. "Ze waren erg goed voorbereid door me ook op te wachten achter de hoek", vertelt Bryan. "Ik heb geprobeerd de slagen af te wenden door mijn handen voor mijn gezicht te houden." Waarom ze precies Bryan een flink pak slaag verkochten, weet de jongeman niet. "Had haar vriend ontdekt dat we afgesproken hadden, was hij jaloers en trommelde hij enkele vrienden op? Of verveelden ze zich gewoon en wilden ze wat fun hebben en zat ook zij in het complot? Ik weet het niet. Wel kon ik via haar Facebook ook de naam van haar vriend aan de politie bezorgen.





Bekend bij politie

Blijkbaar zijn de kerels uit de bende geen onbekenden voor de politie." Bryan begrijpt niet waarom ze hem zo hard toetakelden. "Ik zie niet in wat daar de fun kan van zijn. Ik heb overal pijn, mijn halve gezicht is geschaafd en zit dik. Ik heb ook een gebroken vinger en een lichte hersenschudding. Daarnaast ben ik toch ook het vertrouwen in de mensen kwijt. Niet zozeer in het afspreken met een meisje, maar in alle mensen. Ik had dit totaal niet zien aankomen."