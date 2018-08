Zwembadwater wordt misschien morgen al naar landbouwers gevoerd 07 augustus 2018

Met wat geluk kan het zwembadwater van het Spillebad vanaf woensdag gebruikt worden om gewassen mee te besproeien. "Het zwembad was tot en met zondag nog open en moest dus aan alle regels voldoen. Maar vandaag hebben we de chloortoevoer afgesloten", weet Marc Vanwalleghem (CD&V), schepen van Waterhuishouding. "Alle pompen en de belichting blijven wel werken. Morgen zullen we stalen nemen en bekijken hoeveel chloor er al verdampt is. Niet alle chloor moet volledig verdwenen zijn om het water bruikbaar te maken. Het is afwachten, maar we vermoeden dat de verdamping snel zal gaan. Met wat geluk is het water vanaf woensdag bruikbaar voor land- en tuinbouw."





De stad werkt ook een plan uit om het water tot op de velden te krijgen. "Vermoedelijk zal het met tankwagens naar de land- en tuinbouwers gebracht worden", besluit de schepen. (CDR)