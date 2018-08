Zwembadwater redt sla en komkommers LANDBOUWERS LOVEN GEZOND VERSTAND VAN STADSBESTUUR CHARLOTTE DEGEZELLE

09 augustus 2018

02u45 0 Roeselare "Gelukkig heeft het stadsbestuur gezond verstand gebruikt en het water van het Spillebad niet zomaar in het riool laten lopen." Aan het woord is Ignace Verhelst. Hij was gisteren de allereerste landbouwer die water uit het Spillebad mocht oppompen om zijn sla en komkommers mee te besproeien.

Het Spillebad, dat zondag definitief de deuren sloot, is goed voor 1.300.000 liter water. In tijden van aanhoudende droogte een kostbaar goed. Met dat in gedachten wilde de stad het Spillebadwater ter beschikking stellen van de land- en tuinbouwers. Probleem was het chloorgehalte. "Dat was tot drie maal te hoog om het water te gebruiken voor het besproeien van gewassen", weet schepen van Land- en Tuinbouw Marc Vanwalleghem (CD&V)." Maar door de pompen te laten draaien, verdampte de chloor snel. Een staaltje bewees daarna dat het water mocht gebruikt worden."





Zolang de voorraad strekt mogen land- en tuinbouwers na contact met schepen Vanwalleghem water uit het Spillebad pompen. De eerste die gisteren present tekende was Ignace Verhelst. Langs de Kruisboommolenstraat heeft hij drie hectare serres waar hij sla en komkommers kweekt. Voor hem is het zwembadwater een geschenk uit de hemel. "Ik heb er ook vertrouwen in, want het water is getest door Inagro", zegt hij. "Al weken aan een stuk rij ik drie keer daags naar het sas in Ooigem om telkens 30.000 liter water op te pompen. Elke rit kost me twee uur. Maar dat is niet het enige wat ik de laatste tijd élke dag moet doen. Gisteren (dinsdag nvdr.) was ik al om 4 uur op de been om sla te oogsten en werkte ik tot 23 uur. Vanmorgen was ik om 4.45 uur alweer aan de slag."





100.000 liter per dag

"De droogte is moordend. Nu al merk ik dat de komkommerplanten door de warmte minder vruchten hebben. Maar de droogte heeft ook een impact op mijn familiaal leven. Ik moet me te pletter werken. Hopelijk regent het nu snel eens goed door, maar ik ben niet hoopvol. Wat gisteren uit de hemel viel, was verwaarloosbaar. Nu moet het echt dagen na elkaar regenen." Ignace is niettemin dolblij met het gebaar van de stad. Gisterenmiddag reed hij veelvuldig op en af tussen het Spillebad en de Kruisboommolenstraat. Telkens had hij een kwartiertje nodig om z'n tankwagen met 30.000 liter water te vullen. "Dagelijks heb ik 100.000 liter water nodig om mijn gewassen te besproeien. Het water uit het bad stort ik in een open vijver die ik gebruik voor het automatisch besproeiingssysteem in mijn serres."





Ook peuterbad aan de beurt

Vandaag komen er al zeker drie landbouwers langs in het Spillebad. "Eerst wordt de Deburghgraevekuip leeggepompt", aldus schepen Vanwalleghem. "Het water in het peuter- en instructiebad wordt nog naar het grote bad overgepompt zodat ook dat water nog kan gebruikt worden."