Zwarte vlag tegen volledige realisatie De Groenling 19 april 2018

Het protest tegen het woon- en kantoorcomplex De Groenling op de vroegere pendelparking aan het station zwelt aan. Omwonenden maken duidelijk dat ze een stuk van het huidige pop-uppark behouden willen zien. Vorige week lieten bewoners van de residenties Estelle en Rachelle in de Stationsdreef al weten dat ze vraagtekens zetten bij de realisatie van De Groenling. Maar blijkbaar zijn zij niet de enige die niet dolenthousiast zijn over het project. Dinsdagavond werden door buurtbewoners een zwarte vlag gehesen en een open brief gericht aan het schepencollege bevestigd aan de aangeplakte vergunningsaanvraag die sinds enkele weken op het pop-upparkje prijkt (vlag en brief zijn intussen wel al verwijderd door de stadsdiensten, red.). Hiermee maken ze duidelijk niet akkoord te zijn met het project zoals het nu voorligt. "Het project baart ons zorgen omdat we hiermee onze ochtendzon en ons ver zich afgenomen worden, de twee troeven van onze woning", luidt het. "De bouw van het project brengt op zich al schade aan de natuur, de exploitatie des te meer. Als buurt willen we onze spijt betuigen bij het verdwijnen van het pop-up park. Het is een interculturele ontmoetingsplaats voor alle leeftijden. Wij stellen voor het project te beperken tot gebouw Zuid en nog een stukje park te behouden." Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 4 mei. Tot dan kunnen bezwaren worden ingediend. (CDR)