Zwarte rookpluim door afvalbrand op stortplaats 09 juli 2018

02u37 0

Op de stortplaats van de kleiputten op de Moorseelsesteenweg in Roeselare is zaterdag een berg afval in brand gevlogen. Dat veroorzaakte een grote, zwarte rookpluim die kilometers ver te zien was. Omdat de stortplaats op honderden meters van de bedrijfssite van afvalverwerker en uitbater Vanheede Environmental Logistics ligt, werden verschillende tankwagens uit de regio ingezet. Vermoedelijk heeft het afval vuur gevat door zelfontbranding. In april vloog ook al een berg afval op de stortplaats in brand. Dat gebeurde toen 's nachts en zorgde voor een oranje gloed in de omgeving. De grote rookpluim trok heel wat ramptoeristen naar de omgeving. (LSI)