Zware straffen voor drugsbende die verkocht in stationsbuurt 19 april 2018

Een negenkoppige drugsbende uit Roeselare werd vanmorgen op de rechtbank in Kortrijk tot zware celstraffen veroordeeld. De bende verkocht in totaal voor zo'n 75.000 euro aan cannabis en cocaïne in en rond het station van Roeselare en in de Ardooisesteenweg. De bendeleider, een 30-jarige man uit Roeselare, is veroordeeld tot 37 maanden cel waarvan 20 maanden effectief. Hij moet een effectieve geldboete van 8.000 euro betalen en de rechter verklaarde voor hem het bedrag van 46.370 euro verbeurd. Dat is het bedrag dat hij volgens de rechter verdiende met de verkoop van drugs. Op 25 maart 2017 stootte een bendelid op een controle op de terugweg vanuit Nederland in Antwerpen. Toen gooiden ze een zak met een groene substantie uit het raam. Tijdens controles en huiszoekingen bij de bendeleden werd telkens cocaïne en of cannabis gevonden. Ook tal val druggerelateerde berichten en contacten werden teruggevonden in hun gsm-toestellen. De andere acht bendeleden kregen gevangenisstraffen tussen 15 en 30 maanden, al dan niet gedeeltelijk of volledig met uitstel. De rechter verklaarde ook de auto van één van hen verbeurd. (AHK)