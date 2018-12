Zware hinder verwacht op Moorseelsesteenweg: straat krijgt apart fietspad en gescheiden riolering Verkeer zal moeten omrijden van februari 2019 tot april 2020 Charlotte Degezelle

07 december 2018

07u57 5 Roeselare Van februari 2019 tot april 2020 wordt er gewerkt in de Moorseelsesteenweg in Rumbeke, tussen de Rijksweg en de Dadizeleleenstraat. Verkeer zal niet of amper door kunnen. De invalsweg moet een pak veiliger worden voor fietsers, met een apart fietspad, en van de gelegenheid wordt ook gebruikt gemaakt om gescheiden riolering aan te leggen.

“De Moorseelsesteenweg ligt er tussen de Rijksweg en de Dadizeleleenstraat erbarmelijk bij”, beseft schepen van Openbare Werken Griet Coppé (CD&V). “Bovendien rijden heel wat chauffeurs er sneller dan 50 kilometer per uur en is de straat onveilig voor fietsers. Het fietspad ligt namelijk pal naast de rijweg. Ook is de weg niet breed genoeg voor de vele bedrijven die er gevestigd zijn en heeft die nog geen gescheiden riolering. Vanaf februari gaan we al deze punten aanpakken. “

Ver omrijden

Voor de rioleringswerken kunnen beginnen, worden vanaf februari enkele nutsleidingen vernieuwd en verplaatst. “Tijdens die werken moet we de nodige ruimte geven aan de aannemer. Daarom zal er vanaf februari geen tweerichtingsverkeer meer mogelijk zijn op de Moorseelsesteenweg”, vertelt Filip Demey van studiebureau Demey. “Waar mogelijk laten we eenrichtingsverkeer toe, maar vaak zullen we de automobilisten omleiden via de Meensesteenweg en de Ieperweg naar de Moorseelsesteenweg buiten de werfzone. Het wordt vrij ver omrijden.”

Vier fasen

Vanaf mei wordt de rijweg opengebroken en zal iedereen moeten omrijden. Er wordt in vier fasen gewerkt. Van mei tot het bouwverlof wordt het stuk tussen de Koe- en de Steenovenstraat onder handen genomen, na het bouwverlof en tot september 2019 wordt er gewerkt tussen de Steenovenstraat en de inrit van firma Dewulf. De derde fase situeert zich aan die inrit en zal oktober en de eerste helft van november in beslag nemen. Bij stevig winterweer last de aannemer even een pauze in om de laatste fase, vanaf de inrit van Dewulf tot aan de Oude Zilverbergstraat, af te werken tussen februari en april 2020. “Over het hele traject wordt gescheiden riolering aangelegd en alle woningen en bedrijven worden er op aangesloten”, weet Demey.

Gescheiden fietspad

“De betonnen rijweg is nu vijf meter breed, met ernaast een smalle strook asfalt en dan het fietspad. Dat is misschien wel praktisch voor de vele vrachtwagens die elkaar zo kunnen kruisen door even over het fietspad te rijden, maar het is enorm onveilig voor de fietsers. Daarom gaan we de rijweg verbreden tot 5,8 meter vanaf de Oude Zilverbergstraat tot huisnummer 55. Het fietspad gaan we ook scheiden van de rijweg. Waar het kan, gaan we hiervoor de gracht verleggen zodat die een buffer vormt tussen de auto's en de fietsers. Op plaatsen waar dit niet mogelijk is, gaan een houten vangrail plaatsen tussen het fietspad en de rijweg. Het tweerichtingsfietspad wordt twee meter breed en aangelegd in rode asfalt.”

Op lange termijn wil de stad het fietspad ontdubbelen langs de hele Moorseelsesteenweg, over de zeven kilometer van de Vijfwegen tot in Rollegem-Kapelle. “Maar daar hebben we subsidies voor nodig en die zijn er nu nog niet”, besluit Demey.