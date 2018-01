Zwangere vrouw afgevoerd na brand in appartement 02u38 0

In de Kokelarestraat in Roeselare is zondagavond om 17.30 uur brand uitgebroken in een appartement op de eerste verdieping. De bewoonster, een zwangere vrouw van allochtone afkomst, had een pot op het vuur laten staan. De vlammen sloegen in de dampkap en het brandalarm sloeg aan. Alle bewoners slaagden erin om zelf het appartementsgebouw te verlaten. De brandweer kon het vuur snel blussen. Het fornuis en de dampkap liepen brandschade op, waardoor het appartement een tijdje onbewoonbaar is. De zwangere bewoonster werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis. Na een uurtje konden de andere bewoners alweer naar hun appartement. (AHK)