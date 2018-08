Zussen zeggen het met bloemen in pop-up 29 augustus 2018

02u40 0 Roeselare Wie op zoek is naar een zomers boeket met een eigenzinnige touch, moet vrijdagavond bij Ingeborg Deleye (29) thuis zijn. Samen met zus Isabelle (24) richtte ze in bijberoep het snijbloembedrijfje Tabula Rosa op.

Ingeborg werkt als eindredactrice bij een lifestylemagazine, Isabelle is freelance copywriter. Allebei fulltime jobs, maar dat staat hun voorliefde voor bloemen niet in de weg.





"Het idee voor Tabula Rosa ontstond toen we op zoek gingen naar bloemen voor een babyborrel", zegt Ingeborg. "We vonden nergens wat we wilden, dus beslisten we om het dan maar zelf te doen. Het mag bij ons allemaal wat nonchalanter en speelser. De reacties waren enorm positief en sinds begin dit jaar leveren we elke eerste zaterdag van de maand boeketten aan huis in de regio Roeselare-Menen. Veel klanten werden nieuwsgierig, dus organiseerden we eerder een pop-upwinkeltje bij Isabelle in Menen. Alles was uitverkocht. Nu doen we die 'homemade sale' vrijdag nog eens over bij mij thuis aan de Brugsesteenweg 137 in Roeselare. Iedereen is welkom en er wordt in een hapje en een drankje voorzien."





Klanten zijn vrijdag vanaf 17 uur welkom via het poortje in de Steenstraat. (SVR)