Zus verkeersslachtoffer: "Lieseke, sinds het ongeval is de tijd gestopt" 05 mei 2018

02u33 0 Roeselare In Rumbeke hebben vrienden en familie gisteren afscheid genomen van Elise Delbaere (35). De verpleegkundige van woonzorgcentrum Sint-Henricus kwam vorige vrijdag om het leven bij een verkeersongeval in Moorslede.

Langs de Roeselarestraat in Moorslede sloeg vorige vrijdag het noodlot toe. Elise Delbaere knalde met haar Alfa Romeo frontaal tegen een boom. Voor de vrouw kon geen hulp meer baten. In de Sint-Petrus & Pauluskerk in Rumbeke bij Roeselare namen ruim tweehonderd vrienden, familie, kennissen en collega's afscheid tijdens een ingetogen plechtigheid. De tonen van 'A bed of roses' van Bon Jovi begeleidden de kist van Elise naar het altaar. "Lieseke, sinds het ongeval is de tijd gestopt", klonk het in de woorden van zus Anna. "Je was de liefste, gevoeligste grote zus. We missen je zo. Je bent nu een schitterende ster aan de hemel." Even later weerklonk 'Een ster' van Stan van Samang door de boxen.





Verloofd

In naam van hun dochtertje Amillia legde ex-partner Jelle Werbrouck een rode roos op de kist, als teken van liefde en blijvende verbondenheid. Elise was voor Amillia een supermama. Haar dochtertje en nieuwe liefde Bert Haek gaven haar na een moeilijke periode de kracht uit een diep dal te kruipen. De toekomst lachte hen toe. Een huwelijk met Bert zou binnenkort volgen. Toen Elise in november 35 jaar werd, drukte ze aan haar moeder al grappend de wens uit voor altijd 35 te willen blijven. "Een mooie leeftijd. Voortaan vier ik geen verjaardag meer", lachte Elise. Dat haar wens werkelijkheid zou worden, had niemand kunnen vermoeden.





Gedreven verpleegster

De plotse dood van Elise is ook voor het personeel van woonzorgcentrum Sint-Henricus een zware klap. "Je was een gedreven verpleegster, door iedereen graag gezien", besloot de pastoor. (LSI)