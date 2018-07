Zus Lamine zamelt geld in 25 juli 2018

De zus van Lamine Bangoura zamelt geld in om de gerechtskosten van de jongeman te financieren. Lamine Bangoura stierf begin mei tijdens een uithuiszetting. Hoe de man precies om het leven kwam is nog altijd niet duidelijk. Eerde raakte al bekend dat de familie geen inzage kreeg in het dossier van het onderzoek. Volgens de onderzoeksrechter was de familieband tussen Lamine en zijn zussen te weinig aangetoond. De advocaten gingen ondertussen wel in beroep. Eerder startte een vriend van Lamine ook al een crowdfundingcampagne op om geld in te zamelen voor de gerechtskosten en de begrafenis van de jongeman. Zus Esther zamelde ondertussen al 620 euro in via haar crowdfunding https://www.gofundme.com/5ueyfw0 (AHK)