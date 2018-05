Zulma viert 100 jaar 04 mei 2018

Feest in rusthuis De Waterdam! Zulma Vandecasteele vierde er haar 100ste verjaardag. Zulma is afkomstig van Beveren, waar ze ook haar man Lucien Debackere leerde kennen. Ze stapten in 1940 in het huwelijksbootje en kregen drie kinderen: Herman, Rafael en Rosanna. De familie bestaat verder uit zes kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Lucien overleed in 2008. Sinds 2013 verblijft Zulma in De Waterdam.





(CDR)