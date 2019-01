Zulma Soete blaast 103 kaarsjes uit CDR

23 januari 2019

15u23 0

Feest in Woonzorgcentrum De Waterdam. Zulma Soete viert vandaag namelijk haar 103e verjaardag. Ze is één jaartje jonger dan de oudste Roeselarenaar Agnes Debaeke die in november 104 werd. Zulma werd geboren op 23 januari 1916 in Steenvoorde, groeide op in Moorslede en stapte op haar 26ste in het huwelijksbootje met de twee jaar jongere bakkerszoon Albert Samyn. Samen baatten ze in Beitem 26 jaar lang Bakkerij Samyn uit. Het koppel kreeg twee kinderen. In 1970 verloor Zulma haar man. Albert was toen amper 52 jaar. Tot haar 94ste woonde Zulma zelfstandig op de Botermarkt. Sindsdien verblijft ze in De Waterdam.