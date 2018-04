Zoveel om uit te kiezen op Erfgoeddag 18 april 2018

'Kiezen' is het thema van Erfgoeddag, en dat wordt ook nodig in het ruime aanbod:





* Roeselare: In Koers kan je de collectie van wielerverzamelaars te bekijken en in de Zuidstraat 3 toont de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen archeologische vondsten. Op de oude begraafplaats maak je kennis met verzetsheld Lucien Van Moerbeke.





* Hooglede: Verkiezing van het meest waardevolle stukje lokaal erfgoed.





* Moorslede/Dadizele: Iedereen is welkom bij het gemeentearchief en heemkundige kring Dadingisila.





* Izegem: Je kan terecht in het stadsarchief, een kijkje nemen in het patrimonium van drukkerij Strobbe of zelf even conservator spelen in Eperon d'Or.





* Lichtervelde :De gemeenteraadsverkiezingen van vroeger en nu, op site Vancoillie.





* Oostnieuwkerke: Bij jeugdhuis Dolce Vita kan je tappen, in hun archief snuisteren, lp's ruilen,...





Meer info op www.uitinmidwest.be/egd2018. (CDR)