Zoutman zoekt tiental techniekers en procesoperatoren met aparte recruteringscampagne CDR

21 maart 2019

12u02 0

Zoutman, de specialist in in productie en verwerking van zeezout, lanceert op maandag 25 maart een grote rekruteringscampagne om techniekers en procesoperatoren aan te werven. “Vanwege onze sterke internationale groei zoeken we op korte termijn een tiental mensen om ons bedrijf te versterken”, zegt Annelies Tessier, HR manager van Zoutman. Met de slogan ‘Zie jij meer in zeezout?’, profileert de Roeselaarse zoutfabrikant zich als een aantrekkelijke high-tech werkomgeving. “Met deze slogan willen we bij potentiële sollicitanten niet alleen interesse wekken voor Zoutman als werkgever, maar vooral ook voor ons product. Zeezout kent maar liefst 14.000 verschillende toepassingen. Voedingszout en strooizout, de meest gekende, zijn er dus slechts twee van”, gaat Annelies verder. “Sollicitanten zijn altijd verwonderd over ons machinepark wanneer ze onze fabriek langs de E403 voor de eerste keer van binnenuit zien.”, zegt Annelies Tessier. “Zelfs multinationals die op bezoek zijn, trekken dan grote ogen. Ons machinepark maakt het voor techniekers en procesoperatoren erg boeiend om hier te werken.”

De ‘Zie jij meer in zeezout’-campagne wordt 25 maart op gang getrokken en zal zowel online als fysiek in het straatbeeld dikwijls te zien zijn.