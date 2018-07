Zoutman pioniert met digitale vrachtbrief 04 juli 2018

02u36 0 Roeselare Zoutman, gespecialiseerd in de productie en verwerking van zeezout, is een van de eerste bedrijven in ons land dat werkt met e-CMR, de digitale versie van de papieren vrachtbrief die in elke vrachtwagen verplicht aanwezig moet zijn tijdens het transport.

Terwijl in andere Europese landen de pilootprojecten met e-CMR elkaar in sneltempo opvolgen, blijven Belgische bedrijven de kat uit de boom kijken.





"Nutteloze papierberg"

"Bij Zoutman was het nochtans in vijf minuten beslist om zo snel mogelijk te starten met de elektronische vrachtbrief", vertelt Wouter Lambert, logistiek verantwoordelijke bij het Roeselaarse bedrijf. "Door de e-CMR vermijden we niet alleen een enorme administratieve rompslomp, maar ook een nutteloze papierberg. Dit past dus perfect binnen onze beleidsvisie van duurzaam en digitaal ondernemen".





Vandaag wordt bij Zoutman al de helft van de vrachtbrieven in digitale vorm aangemaakt. Hun chauffeurs gaan uitgerust met een iPad naar het leveringsadres en laten de ontvanger er digitaal aftekenen. Seconden later heeft de klant al de nodige documenten in zijn inbox.





Correct ingevuld

"De e-CMR is niet alleen nuttig voor ons, maar ook voor onze klanten. Alle documenten zijn onmiddellijk beschikbaar en altijd correct ingevuld. We krijgen dan ook niets dan positieve reacties", besluit Lambert.





(CDR)