Zoutman neemt nieuw hoofdkantoor in gebruik: “We staan klaar om de komende jaren tientallen nieuwe jobs te creëren” Charlotte Degezelle

27 februari 2019

13u42 1 Roeselare Zoutman, specialist in de productie en verwerking van zeezout, opent donderdag 28 februari zijn nieuwe hoofdkantoor in de Schaapbruggestraat, een investering van 2,5 miljoen euro. Het gaat het familiebedrijf voor de wind en de komende jaren willen ze het personeelsbestand flink uitbreiden. “Zoutman is meer dan alleen een strooizoutdepot”, zegt directeur Jan Cerpentier.

Na twintig jaar heeft Zoutman zijn hoofdkantoor in het vroegere retraitehuis van de paters redemptoristen in de Delaerestraat verlaten. het bedrijf is verhuis naar een nieuwbouw in de Schaapbruggestraat. De werken hebben een jaar geduurd en het nieuwe hoofdkantoor heeft een prijskaartje van 2,5 miljoen euro. ”We hebben de wind in de zeilen”, vertellen directeurs Bert Lamote en Jan Cerpentier. “De voorbije tien jaar wisten we onze omzet te verdubbelen en we willen dit over tien jaar nog eens doen.”

Nieuwbouw

Om die groei waar te kunnen maken, heeft Zoutman de voorbije jaren achttien miljoen euro geïnvesteerd. Onder andere in een nieuwe productietoren langs de E403. “Hierdoor is het personeelsbestand de afgelopen vijf jaar met zestig procent gestegen. We tellen nu honderd medewerkers. We staan bovendien klaar om de komende jaren tientallen nieuwe jobs te creëren. Ons hoofdkantoor in de Delaerestraat was dan ook te klein geworden. Bovendien was de locatie qua bereikbaarheid ook niet ideaal. Het voorbije jaar hebben we een modern en energiezuinig gebouw langs het kanaal Roeselare-Leie gebouwd, met materialen met een geringe ecologische voetafdruk, zoals essenhout in plaats van tropisch hardhout.”

Zoutman is vooral bekend als het bedrijf dat steden en gemeenten bij een winterprik bevoorraadt van strooizout en pekel. Van dat imago wil het bedrijf af. “Strooizout is eigenlijk maar goed voor vijftien procent van onze omzet. We zijn gespecialiseerd in zeezout en verwerken jaarlijks driehonderdduizend ton voor allerlei toepassingen. De voedingssector is goed voor veertig procent van onze omzet. We leveren over heel de wereld, maar onze grootste afzetmarkten zijn Amerika en Canada. We leveren ook zout voor waterbehandeling: voor waterontharders, vaatwaszout en zwembadzout. Ook die pijler is goed voor veertig procent van de omzet. Verder produceren we ook landbouw- en veevoerderzout en zout voor de industrie, gaande van slachthuizen tot olieraffinaderijen en chemische bedrijven. We zijn de enige verwerker van zeezout in een straal van achthonderd kilometer, maar zijn afhankelijk van de markten overzees. Alle zeezout komt per boot binnen in onze terminal in de haven van Gent en komt dan per binnenschip naar Roeselare.”

