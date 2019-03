Zorg, wonen, groen en ontmoeten centraal op site vroeger Heilig Hartziekenhuis Charlotte Degezelle

16u35 0 Roeselare De site van het vroegere Heilig Hartziekenhuis, nu gekend als AZ Delta campus Wilgenstraat, komt straks leeg te staan door de verhuis richting nieuwbouwcampus in Rumbeke. Het stadsbestuur maakt werk van een herbestemming van de terreinen door de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. “Het is de bedoeling om de site tot een kwalitatieve woon- en zorgsite te transformeren met focus op groenbeleving en vlotte toegankelijkheid”, zegt Marc Vanwalleghem (CD&V), schepen van ruimtelijk planningsproces.

Zes jaar na de eerste steenlegging van de nieuwe hoofdcampus van AZ Delta in Rumbeke, wordt de bouw ervan dit jaar gefinaliseerd. Na een heuse verhuisoperatie blijft straks enkel nog campus Brugsesteenweg over in het centrum van de stad. Maar wat brengt de toekomst voor de campus langs de Wilgenstraat, het vroegere Heilig Hartziekenhuis? Maandag stemt de gemeenteraad over de voorlopige vaststelling van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de site, maar nu al licht bevoegd schepen Marc Vanwalleghem dat ontwerp toe. “De site biedt kansen om er een woonzorgzone uit te bouwen”, vertelt hij. “Dit door onder meer het faciliteren van een bijkomend aanbod aan levenslange woongelegenheden. Op die manier zal de zone fungeren als een zorgknooppunt voor de ruime omgeving. Bij de creatie van een woon- en zorgzonewijk is de kwaliteit van de woonomgeving hoog houden absoluut prioritair voor ons. De site zal enerzijds inzetten op de aanwezigheid en kwaliteit van publiek domein en anderzijds op de integratie van stedelijke voorzieningen.”

De nieuwe Heilig Hartsite moet een groene, vlot toegankelijke plek worden vlakbij het stadscentrum. “De nabijgelegen Collievijverbeek en haar begeleidend groen vormen samen het Collievijverpark, een natuurlijke as die de jeugd- en sportactiviteiten rondom het Kerelsplein versterken. Door deze groene as voor traag verkeer via een veilige dwarsverbinding met de kleine ring uit te bouwen dwars door de Heilig-Hart site, wordt de toegankelijkheid van de site versterkt”, gaat de schepen verder. “Voor wandelaars en fietsers bestaat de mogelijkheid om een tracé met groen en/of waterpartijen aan te leggen. Voor bewoners en passanten wordt een ontmoetingsplein voorzien. Hierbij wordt gedacht aan het openleggen van de Collievijverbeek die als groenblauwe as het trage verkeer van de Westlaan tot de Meensesteenweg begeleidt. Dergelijke groenelementen verhogen de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de woonomgeving. “

De site is sinds jaar en dag niet enkel de thuis van het ziekenhuis, maar ook van Hogeschool Vives. Zij blijven er present en krijgen door het vertrek van het ziekenhuis zelfs uitbreidingsmogelijkheden. “Ook een beperkte, hieraan gerelateerde, handels- en horeca-activiteit kan worden voorzien. Daarnaast kunnen andere stedelijke functies in de nabije omgeving zoals parochiezaal Don Bosco verbonden worden met de nieuwe invulling op de site Heilig-Hart. De site kan ook fungeren als verbinding tussen de recreatieve pool De Spil enerzijds en het kernwinkelgebied en socio-culturele en educatieve pools in het centrum van de stad anderzijds.”