Zonder water door waterlek 13 februari 2018

02u50 0

Aan de oude Philipssite in de Wijnendalestraat in Beveren is zondagavond een breuk in de waterleiding ontstaan. Het water liep daardoor gewoon de riolering in en zorgde voor een zinkgat langs de kant van de weg. Vanaf half elf zondagavond liepen bij De Watergroep meldingen binnen van gezinnen en bedrijven die het met minder of zelfs helemaal geen water moesten doen. De problemen duurden tot gisterenmiddag.





"Dat zorgde bij ons voor wat vertraging in het werk", klinkt het bij slagerij Vanderper in het centrum van Beveren. "Voor het maken van bloedworst hebben we 70 liter water nodig. Het duurde heel wat langer dan normaal vooraleer die hoeveelheid uit de kraan was gelopen. Maar voor grote, onoverkomelijke problemen zorgde het niet."





De Watermaatschappij slaagde er in het lek te lokaliseren en het water via enkele omleidingen tegen de middag opnieuw tot bij de klanten te brengen.





Enkel bij machinefabrikant Fraxinus moesten ze het gisteren nog de hele dag zonder stadswater doen. De Watergroep zette alles in het werk om het lek zo snel mogelijk te herstellen. (LSI/CDR)