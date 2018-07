Zomerse vertelmomenten 12 juli 2018

De stad zocht en vond verhalen en schrijvers, vertellers en tuinkamers voor het nieuw zomerse project 'Roeselare vertelt verhalen #VANRSL'.





Van vrijdag 13 juli tot en met zondag 26 augustus vinden gedurende zeven weekends vertelmomenten plaats. In het gezellige intieme kader van (meestal) een tuin brengen één of meer vertellers een verhaal op een zomerse avond of tijdens een aperitiefmoment. Een vertelmoment duurt één tot anderhalf uur. Alle vertelmomenten zijn gratis en staan open voor het ruime publiek. Inschrijven is wel noodzakelijk.





Opgelet: sommige vertelmomenten gaan niet door bij regenweer. Het programma is te vinden op www.roeselare.be/nieuws/roeselare-vertelt-verhalen-vanrsl. Via die website kan je je ook inschrijven. (CDR)