Zomeren in het Noordhof dankzij Plein Publique 22 juni 2018

De eerste editie van Plein Publique viel in 2016 letterlijk in het water. Vorig jaar waren de weergoden de organisatoren De Spil en vzw Luster wel goed gezind, wat voor velen leidde tot een prettige kennismaking met het gratis 'festival total'. Met de derde editie op 23 en 24 juni wil de organisatie nu overtuigen. "We pakken uit met een uitgebreid programma", zegt Pieter Vandamme. "Op zaterdag starten we door de WK-match België-Tunesië pas om 16.30 uur, op zondag zijn we er al om 14 uur. Op ons hoofdpodium verwelkomen we onder meer Témé Tan, Jungle By Night, Nadiem Shah, Rumbarista, JtotheC en Shizzle Le Sauvage. Maar er is ook een circus met Le Cirque Démocratique de la Belgique. Hiervoor wijken we uit naar de overkant van de Kattenstraat. Er is ook nog de grand finale van de Crazy Robot Club en andere acts die overal in het park de kop zullen opsteken. Meer op www.pleinpublique.be. (CDR)