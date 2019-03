Zoek versierde wc-brillen in de strijd tegen darmkanker CDR

01 maart 2019

16u12 0 Roeselare Maart is darmkankermaand en daar spelen ook het Roeselaarse kenniscentrum ARhus, CM Roeselare-Tielt en ziekenhuis AZ Delta op in. “Een darmpoliep heeft acht tot tien jaar nodig om uit te groeien tot een tumor. Toch sterven in Vlaanderen nog dagelijks vijf mensen aan darmkanker, terwijl de patiënt bijna altijd kan genezen als de ziekte vroeg ontdekt wordt. Daarom hechten wij tijdens de darmkankermaand in maart extra belang aan het gratis stoelgangonderzoek voor het vroegtijdig opsporen van (dikke)darmkanker”, vertelt Melissa Windels van AZ Delta.

“Samen met ARhus en CM Roeselare Tielt organiseren we verschillende infosessies waar we dieper ingaan op wat je kunt doen om dikkedarmkanker te voorkomen, met extra aandacht voor de rol van gezonde voeding en voldoende beweging.” Er zijn sessies op 12 maart om 19.30 in CC De Steiger in Menen, 14 maart om 19.30 in Campus Rembert Torhout en 19 maart om 19.30 uur in ARhus in Roeselare.

Daarnaast wordt in ARhus ook een debatavond georganiseerd op 28 maart rond de financiële gevolgen van (darm)kanker. Onder andere ervaringsdeskundige advocaat Hans Rieder en Frans Schotte, voorzitter van de Gezinsbond, nemen hieraan deel. “Naast de preventiesessies willen we de mensen ook verder sensibiliseren. Op 7 en 8 maart kun je in AZ Delta met een virtual realitybril een kijkje nemen in de darm”, legt Windels uit. “Je ziet letterlijk hoe darmkanker zich ontwikkelt en vooral hoe de nieuwe behandelingen tegen darmkanker werken.”

Als laatste is er in Roeselare ook een zoektocht. In ARhus en bij handelaars op De Munt staan kunstig versierde wc-brillen opgesteld. Bij elke wc-bril is een boodschap te vinden. Wie de geheime ‘grote boodschap’ kan ontcijferen, maakt kans op tickets voor een Knack volleybalwedstrijd of Roeselare Kadobonnen. Wedstrijdformulieren zijn op te halen en binnen te brengen bij ARhus, deelnemen kan tot donderdag 28 maart om 19 uur.” Meer info op www.azdelta.be/nl/patient/medische-informatie/infosessiesstudiedagen/darmkanker.

