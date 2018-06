Zoals thuis vroeger... Rusthuisbewoners telen eigen groenten 06 juni 2018

02u37 0 Roeselare De bewoners van woonzorgcentrum De Zilverberg en de naastgelegen aanleunflats in Rumbeke kunnen voortaan hun groene vingers aan het werk zetten.

Op de braakliggende gronden achter de flats is de aftrap gegeven voor een volkstuinprojectje.





"Bij een rondvraag onder de bewoners kregen we vaak te horen dat ze vooral hun eigen tuintje thuis en het tuinieren missen", vertelt Katrien Denoo, centrumleider van Dienstencentrum De Zilverberg. "Hier bieden we nu een antwoord op."





Keuken

De eerste bewoners plantten kruiden als basilicum, bieslook en peterselie, maar ook enkele groenten van sla tot erwten. "Het is de bedoeling dat alles wat gekweekt wordt, gebruikt wordt in kookactiviteiten met de bewoners en in de keuken van het woonzorgcentrum", zegt ergo-animator Lieve Cornette.





Julien Vanslambrouck, die anderhalf jaar in het rusthuis verblijft, genoot van het woelen in de aarde.





"Als kind heb ik de boerenstiel van mijn ouders geleerd", zegt hij.





Op sleeptouw

"Ik ben graag buiten bezig, maar ik kom er vaak niet toe. Ik ben blij dat het ergoteam me op sleeptouw genomen heeft vandaag. Straks zal ik wel moéten buitenkomen, want de plantjes moeten verzorgd worden", glimlacht Julien Vanslambrouck. Alle bewoners van De Zilverberg zijn uiteraard vrij om in de groententuin te helpen of niet. (CDR)