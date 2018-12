Zo mooi is de ochtendlijke vrieskou CDR

14 december 2018

Het is opletten geblazen ’s morgens op de baan. We maken de eerste dagen met echte vriestemperaturen mee en dat durft her en der voor wat gladheid zorgen. Maar naast raampjes krabben, met de voeten stampen en zorgen dat de buitenkraantjes goed beschermd zijn, brengt die eerste bibberdagen ook de nodige schoonheid met zich mee. Onze fotografe duffelde zich vanmorgen goed in en ging op pad in Provinciaal Domein Het Sterrebos .