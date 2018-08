Zo herdenkt Roeselare de bevrijding VERENIGINGEN EN STADSBESTUUR BUNDELEN KRACHTEN CHARLOTTE DEGEZELLE

21 augustus 2018

02u46 0 Roeselare Met verhalen, expo's, een strip, vertelwandelingen en een bevrijdingsconcert herdenkt Roeselare in september en oktober de 100ste verjaardag van de bevrijding. De focus ligt op het verhaal van de gewone man in een door oorlog verwoeste stad.

Op 14 oktober is het bolletjeskermis en trekken de Roeselarenaars naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die dag is het ook exact 100 jaar geleden dat Roeselare bevrijd werd uit de klauwen van de Duitse bezetter. Dat wordt herdacht in samenwerking met enkele gepassioneerde inwoners en lokale verenigingen. "Vanaf begin september tot halfweg oktober werken we rond vijf verhaallijnen", vertelt cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V). "We starten op 6 september met wekelijkse, boeiende verhalen over onze stad ten tijde van de oorlog. Die lezingen vinden elke donderdag om 20 uur plaats in de gemeenteraadzaal van het stadhuis."





Echte verhalen

Johan Delbecke bijt de spits af op 6 september. Hij zal het hebben over de verwoeste gewesten. "Tijdens WOI werden zeven op de tien Roeselaarse huizen vernield. Na de oorlog kwam het fronttoerisme op gang en werden er zelfs postkaarten gemaakt met foto's van het verwoeste Roeselare." Op 13 september toont Eddy Lepez zijn film op basis van foto's van soldaat-brancardier Arthur Franklemont. Hij zal ook vertellen over onze Belgische soldaten aan het IJzerfront. Rosa Vandenbulcke belicht op 20 september het alledaagse leven onder de Duitse bezetter en op 27 september neemt Raoul Boucquey je mee langs de Duitse vliegvelden in Rumbeke. Rino Feys brengt tot slot verhalen uit het oorlogsdagboek van Jules Dujardin.





Er zijn ook exposities in de Oude Tramstatie. "Een goed moment, want na de herdenkingsexpo's begint de restauratie van het pand", aldus schepen Lievens. Donald Deblaere zal er exposeren. "Met 'Roeselare Kapot' tonen Johan Delbecke en ik het Roeselare van 1919", duidt Deblaere. "We focussen op de littekens die de oorlog heeft nagelaten." Daarnaast is er ook de expo 'Altijd ergens oorlog', een opwarmertje voor de voorstelling van de strip 'Altijd Ergens Oorlog 2' op vrijdag 5 oktober. Hiervoor scherpten tekenaar Jimmy Hostens en scenarist Rino Feys opnieuw de pen.





Tot slot staan er op 13 en 14 oktober nog twee activiteiten op het programma. Op zaterdag 13 oktober is er, in samenwerking met orgelkring Adriaen Willaert en de vaderlandslievende verenigingen, een bevrijdingsconcert in de Sint-Michielskerk, gevolgd door een bloemenhulde aan de oorlogsslachtoffers. "Het wordt een totaalspektakel met foto's, verhalen van Juul Plastiek, klaroengeschal, muziek van oorlogskinderen Flor Peeters en Willy Ostyn, samenzang, enzovoort", weet Eric Hallein. Op beide dagen kan je ook onder begeleiding van Gino Bruneel van 't Souffleurke vertelwandelingen volgen.





Meer op www.roeselare.be.