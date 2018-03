Zo groen zou Roeselare kunnen zijn STADSBESTUUR LAAT EXPERTEN NADENKEN OVER DUURZAME TOEKOMST CHARLOTTE DEGEZELLE

13 maart 2018

02u37 0 Roeselare Studenten en een prof van de Technische Universiteit (TU) Delft hebben op vraag van het stadsbestuur de voorbije weken Roeselare nauwkeurig onder de loep genomen. Nu komen ze met gewaagde voorstellen om de stad groener te maken. Eind april moet dat leiden tot een allesomvattende, duurzame stadsvisie.

Roeselare wil gezonder, groener, duurzamer en aangenamer worden en maakt daarom werk van een 'klimaat-switch'. Geen eenvoudige opdracht, dus doet het stadsbestuur een beroep op de 'City-zen Roadshow', ofwel 'City Zero (Carbon) Energy', die eerder al onder meer Belfast, Amsterdam en Sevilla onder de loep namen. Het project stuurt internationale experten rond stadsplanning en duurzame energie naar een stad om ideeën uit te werken. "We willen pionier zijn op vlak van klimaatbeleid en we zijn op dit moment de enige stad in Vlaanderen die de Roadshow ontvangt", aldus schepen van Duurzaamheid Michèle Hostekint (sp.a).





Pijnpunten

Acht Nederlandse studenten van de TU Delft, begeleid door professor Craig Lee Martin, gingen de voorbije twee weken op zoek naar de sterktes en zwaktes van Roeselare en vooral naar hoe de stad zich kan ontpoppen tot een klimaatvriendelijke stad. "Pijnpunten zijn onder meer de problemen met wateroverlast, een tekort aan publiek groen en de overmacht van koning auto", oordelen de studenten. Om die items aan te pakken, en tegelijkertijd de klimaatswitch te maken, komen de jonge wolven op de proppen met enkele spraakmakende voorstellen.





Slingers en hangende tuinen

Zo willen ze Park dan de Walle uitbreiden, de auto bannen uit de schoolomgeving van basisschool Sint-Lutgart en die vergroenen zodat er ruimte is om te fietsen en te spelen. De campus Wilgenstraat van AZ Delta kan volgens hen, na de verhuis richting Oekene, een sociale plek worden met onder meer een gemeenschapscentrum, een kunstgalerij en een fietswerkplaats. Maar tegelijkertijd willen ze er een groene ontmoetingsplek realiseren, met centraal een grote vijver die gekoppeld is aan een ondergronds bufferbekken. In het nieuwe stationsgebouw denken ze aan groententeelt op water, de Ooststraat willen ze drastisch vergroenen met groenslingers en hangende tuinen en aan de Kleine Bassin voorzien ze gemeenschapstuinen waar je tomaten van de gevels kan plukken. Van de Moermanparking zouden ze ten slotte graag een park maken met zitheuvels, een waterbuffer en ruimte voor stadslandbouw.





Denk mee en schrijf je in

De komende weken worden de ideeën door de studenten verder uitgewerkt in Delft. "Op 27 april eindigen we met een duurzame stadsvisie", weet schepen Hostekint. "Daarvoor hebben we burgers, ondernemers, mensen met ideeën en enthousiasme nodig die van 23 tot 27 april samen met experten willen experimenteren met toekomstvisies." Inschrijven kan via de website www.klimaatswitch.be/city-zen.