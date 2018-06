Zin in zomerfeestje? Stad helpt je met materiaal 07 juni 2018

Roeselare is klaar voor een zomer boordevol evenementen. Het stadsbestuur kocht heel wat extra materiaal aan dat ze ter beschikking stelt aan de burger. "We merken dat we meer en meer aanvragen binnenkrijgen, zelfs uit naburige gemeenten", vertelt schepen José Debels (CD&V).





300 stoelen

"Daarom beslisten we extra stock in te slaan. We kochten 400 meter veiligheidsnadars, enkele tuinhuizen, bekabeling, mobiele fietsenstallingen voor 300 fietsen, partytenten en 300 stoelen. Vanaf oktober zijn er zelfs mobiele fitnesstoestellen en een pannasoccerterrein te reserveren. Alles wordt gestockeerd op het domein van de Stedelijke Ateliers, maar is op een gebruiksvriendelijke manier aan te vragen via het evenementenloket. Wie minder behendig is met de computer kan terecht in het Vrijetijdspunt in de Zuidstraat 17. Maar vanaf het weekend van 8 en 9 september verhuizen zij naar KOERS op het Polenplein. We vragen wel om de materialen tijdig te bestellen en de juiste contactpersoon op te geven. Dat is belangrijk aangezien Roeselaarse verenigingen genieten van een mooie korting. Ze betalen ongeveer maar 10% van de commerciële tarieven."





Het Vrijetijdspunt is tot en met eind september elke dag open van 10 tot 17 uur. Het online loket kun je terugvinden op https://inschrijvingen.roeselare.be.





(CDR)