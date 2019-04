Zilveren wandelclub wil 8.000 mensen aan het stappen krijgen met Vlaanderen Wandelt Charlotte Degezelle

05 april 2019

09u22 0 Roeselare Wandelclub WSV De Colliemolen uit Oostnieuwkerke viert hun 25e verjaardag met de organisatie van de Vlaamse Wandeldag. Ze werken hiervoor samen met Stad Roeselare en Wandelsport Vlaanderen. Met acht wandelingen vanuit Roeselare, variërend van afstand van vijf tot 34 kilometer, hopen ze op zondag 28 april 8.000 mensen te overtuigen hun stapschoenen aan te binden.

“1994 was misschien wel het jaar waarin de Kanaaltunnel werd geopend en dat Nelson Mandela president werd, voor ons zal het altijd het jaar zijn waarin Wandelclub WSV De Colliemolen het levenslicht zag”, opent voorzitter Dirk Vandeweghe. “We wilden onze 25e verjaardag graag groots vieren en stelden ons twee jaar terug al kandidaat om Vlaanderen Wandelt te organiseren in 2019. We konden dit als club niet alleen en vroeg de hulp van Stad Roeselare. Zij hebben ervaring met de organisatie van dergelijke grote manifestaties. Wij waren dan ook dolblij toen ze toehapten.”

Voor het Roeselaarse stadsbestuur past de Vlaamse Wandeldag perfect in hun ambities. “We willen van Roeselare niet alleen een fietsstad maar ook een wandelstad maken”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Daarvoor maken we werk van veilige oversteekplaatsen, wandelwegen en zorgen we voor voldoende rust- en stilteplekken.” Op zondag 28 april wordt Schiervelde het epicentrum van de Vlaamse wandelsport. “Veel hangt af van de weersomstandigheden. Maar we mikken op 6.000 tot 8.000 wandelaars”, zegt Jos Joosten, voorzitter Wandelsport Vlaanderen. “De West-Vlaamse wandelsport kent Roeselare al. Het verschil zal gemaakt worden door de mensen die niet aangesloten zijn bij één of andere club en toch geprikkeld worden om op stap te gaan.”

Concreet kan je op zondag 28 april vanuit Expo Roeselare tussen 7 en 15 uur één van de acht uitgestippelde wandelingen aanvatten. Die variëren in lengte van vijf tot 34 kilometer. Zo is de vijf kilometer een verrassend kidsparcours waarbij de deelnemertjes zich na de inspanning kunnen laten schminken. De overige wandelingen brengen de wandelaars richting oude stedelijke begraafplaats, het historische stadscentrum, de REO Veiling, park Van De Walle, het Sterrebos met het Kasteel van Rumbeke, Muze’um L, de kleiputten en zelfs door Brouwerij Rodenbach, traktaat inclusief. In Epo Roeselare wordt een promo- en animatiedorp opgesteld. “We hopen dat heel veel mensen er een weekendje Roeselare van maken”, zegt sportschepen José Debels (CD&V). “We starten dat weekend op vrijdag namelijk al met de Winkelnacht en de Rodenbach Stadskroegentocht, TRAX wordt geopend, KOERS. Museum van de Wielersport is op zondag gratis te bezoeken,… Om ervoor te zorgen dat iedereen vlot tot op Schiervelde raakt, leggen we een pendelbus in van het station. Naast de parking van Expo Roeselare mogen we ook de parking van de REO Veiling benutten.”

Deelnemen aan Vlaanderen wandelt kost 1,50 euro voor federatieleden, 2 euro voor niet-leden. Kinderen jonger dan 12 stappen gratis mee.

Meer op www.vlaanderenwandelt.be.