Zevende boek voor Geert Messiaen 30 mei 2018

02u29 0

Elf jaar nadat ereschepen Geert Messiaen voor het eerst een boek schreef, is ondertussen zijn zevende pennenvrucht klaar. Dat boek, dat de titel 'Is Europa sociaal?' meekreeg, stelde hij voor in De Eekhorn aan het Stationsplein. Messiaen, in het dagelijks leven secretaris-generaal van de Liberale Mutualiteiten, ijvert in het boek voor de visie dat in elke omstandigheid de patiënt centraal moet staan in de gezondheidszorg. Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Gompel en Svacina.











(CDR)