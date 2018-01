Zeven maanden cel voor aanval met hamer 02u47 0

Gino F. (41) uit Roeselare heeft bij verstek een effectieve celstraf van zeven maanden gekregen voor een aanval op de praktijk van zijn huisarts te lijf. Voor Gino F. is het de derde veroordeling in enkele maanden. De Roeselarenaar trok op 20 juni 2017 naar zijn huisarts omdat de vrouw volgens hem te weinig slaappillen had voorgeschreven. Toen de arts niet aanwezig was, koelde hij met een hamer zijn woede op het venster van de praktijk. Het voorval vertoont veel gelijkenissen met een incident drie maanden later. Op 29 september sloeg hij met een hamer vijf ruiten en een schuifdeur van het Welzijnshuis aan diggelen omdat het Welzijnshuis al gesloten was. Dat leverde hem ook al twee maanden cel op. Half december kreeg hij ook al eens zeven maanden effectieve celstraf voor diefstal van een fles schuimwijn in warenhuis Carrefour in Menen. (LSI)