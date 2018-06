Zes maanden rijverbod na dood bejaard koppel TRUCKER EERDER AL VEROORDEELD VOOR ONGEVAL MET GEWONDEN LIEVEN SAMYN

22 juni 2018

02u38 0 Roeselare Een trucker is door de politierechter veroordeeld tot een rijverbod van zes maanden. Op 14 maart 2016 reed hij op de E403 in Wevelgem achteraan in op de staart van een file. Een koppel uit Roeselare kwam daarbij om het leven. De man kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een boete van 1.500 euro.

Gerard Vanthournoudt (82), voormalig leraar aan het Klein Seminarie van Roeselare, en zijn echtgenote Marie-Christine Carron (82) waren die fatale dag op weg naar Wallonië om de uitvaartplechtigheid van een zus van Marie-Christine bij te wonen. Enkele honderden meters voorbij de tunnel onder het vliegveld van Wevelgem stond er zoals wel vaker een file op de afslagstrook van de E403 naar de E17. Een trucker van transportbedrijf B&S uit Merchtem merkte die file te laat op en knalde achteraan op de Citroën C5 van het bejaarde echtpaar. De wagen schoot onmiddellijk in brand, voor Gerard en Marie-Christine kon geen hulp meer baten.





Alles in twijfel

De omstandigheden van en verantwoordelijkheid voor het ongeval leken duidelijk. Er was een verslag van een verkeersdeskundige en trucker Cedric D.C. (26) gaf toe dat hij verstrooid was en verblind door de zon.





Maar tijdens het proces voor de politierechtbank trokken de advocaten van de trucker en zijn transportfirma plots alles in twijfel. "Was er geen ander voertuig die de trucker nog voor het ongeval met een invoegmanoeuvre hinderde? En waren Gerard en Marie-Christine al niet voor het ongeval overleden door een hartfalen of een ander medisch probleem?", vroegen ze zich af. Daarbij suggereerden ze zelfs een nieuwe lijkschouwing, tot grote verbijstering en ongeloof bij de nabestaanden.





Al eerder veroordeeld

De politierechter maakte in haar uitspraak komaf met de gezaaide twijfel. "De trucker had onvoldoende aandacht voor het verkeer en is ingereden op een perfect zichtbaar voertuig. Was hij voldoende aandachtig en alert geweest, dan had hij zijn rijgedrag aan de laagstaande zon en het drukke verkeer aangepast en had hij de file opgemerkt", klonk het streng. Ze hield er ook rekening mee dat Cedric D.C. al eens eerder veroordeeld was voor een ongeval met gewonden.





Om zijn rijbewijs na de zes maanden rijverbod terug te krijgen, zal hij eerst moeten slagen voor psychische en medische testen en zijn praktisch en theoretisch rij-examen opnieuw moeten afleggen.





Lucien Carron (86) uit Lendelede, de broer van Marie-Christine, was in de zittingszaal aanwezig om te luisteren naar de uitspraak.





Van schuld gezuiverd

"Ik ben tevreden dat mijn zus en schoonbroer van alle schuld gezuiverd zijn", reageerde hij. "Hopelijk was het nu de laatste keer dat ik naar een politierechtbank moest komen." De voorbije dertig jaar rukten verkeersongevallen niet alleen zijn zus en schoonbroer uit het leven maar ook zijn vader en kleinzoon Lukas (19) uit Lendelede.