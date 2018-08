Zes maanden cel geëist voor partnergeweld 28 augustus 2018

02u31 0

De 20-jarige Gianni W. uit Roeselare is niet opgedaagd voor zijn proces rond partnergeweld tegen zijn ex-vriendin. Het slachtoffer probeerde meermaals haar verwondingen te camoufleren of verzon een leugentje om die te verantwoorden. Uiteindelijk gaf ze toch toe dat ze geregeld klappen kreeg van haar vriendje Gianni W.





Wurgsporen in haar hals deden natuurlijk wel vermoeden dat er iets meer was gebeurd dan een val van de trap. Het openbaar ministerie vroeg om W. tot een celstraf van zes maanden en een boete van 400 euro te veroordelen. In het Gentse uitgaansleven veroorzaakte hij ook al eens problemen bij de politie. Vonnis op 19 september. (LSI)