Zes jaar secundair blijft in Krottegem 18 april 2018

Er blijft zes jaar secundair onderwijs mogelijk in de Roeselaarse wijk Krottegem. Bart George, leerkracht aan de Broederschool, deelde het goeie nieuws gisteren op Facebook, wat onthaald werd op talloze hartjes en likes. Scholengroep Sint-Michiel lag vorig jaar hevig onder vuur omwille van zijn hervormingsplannen. Een van de zaken die velen tegen de borst stuitte, was dat er geen duidelijkheid was over de toekomst van de Broederschool. Er werd dan ook gevreesd dat de school gedoemd was om te verdwijnen. Het team van de Broederschool was dan ook een van de trekkers voor de protestmars eind juni vorig jaar. Ondertussen ligt er nog geen nieuw afgewerkt plan voor een hervorming op tafel, maar is er wel duidelijkheid voor de Broederschool. "We zijn momenteel een traject aan het doorlopen met alle betrokkenen", zegt Damienne Cottens, coördinerend directeur van Sint-Michiel. "Begin mei zijn we van plan om een stand van zaken te geven. Maar het klopt dat er beslist werd dat er zes jaar secundair onderwijs blijft in de wijk Krottegem." (CDR)