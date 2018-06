Zelfs huisdieren supporteren mee WELKOM IN HEIRWEGMEERS, DE MEEST DUIVELS-GEKKE STRAAT VAN DE REGIO CHARLOTTE DEGEZELLE

16 juni 2018

02u27 0 Roeselare De Heirwegmeers in Beveren staat als één blok achter onze Rode Duivels. De hele straat baadt in het zwart, geel en rood. Bovendien hoopt de buurt heel Beveren mee op de Duivels-gekke kar te krijgen.

Er is deze zomer geen ontsnappen aan de Rode Duivels. Al zeker niet in de Heirwegmeers, ongetwijfeld de meest duivelsgekke straat van de regio. In 2014, ten tijde van het WK in Brazilië, waren er enkele tricolore vlaggen te bespeuren in de straat. Bij het EK in 2016 raakten al wat meer buren besmet met het duivelse virus. Maar nu is het hek helemaal van de dam en zijn alle 19 huizen in de straat en de straat zelf versierd met vlaggen, ballonnen, slingers, sjaals,... In het zwart, geel en rood, dat spreekt voor zich.





Eén Messengerberichtje

Aanstekers van de gekte zijn drie voetbalmama's die met één simpel Messengerberichtje heel de buurt meekregen. "Ons initiatief tijdens het EK werd door iedereen enorm gesmaakt. Het zorgde voor veel sfeer in de buurt, de kinderen, van wie velen zelf voetballen, vonden het super en er kwamen ook heel wat mensen even de wijk in om ons werk te bekijken", vertellen Hannelies Impens, Ellen Dekocker en Nathalie Debrauwer. "Zondag beslisten we om er opnieuw voor te gaan en kijk, na twee dagen versieren is de Heirwegmeers de ultieme 12de man van onze Duivels. We hebben het nog grootser aangepakt en heel wat spulletjes bijgekocht. De Action moet draaien." Ze gaan ver in de Heirwegmeers. Zelfs de huisdieren worden er in een tricolore outfit gestopt. "We hadden ook graag een grote boog geïnstalleerd aan de ingang van onze wijk. Maar dat is niet haalbaar. Er staan te weinig palen en de vuilniswagen zou ook niet langer in de straat kunnen inrijden. Als alternatief hebben we het huis en de tuin op de hoek van onze straat en de Heirweg onder handen genomen. Kwestie dat duidelijk is waar die hevige Duivels-supporters wonen." Maar de Heirwegmeers wordt stilaan te klein om hun liefde voor ons nationale elftal te uiten. "We hebben nog wel enkele dromen. Een groot scherm in de straat bijvoorbeeld. Ook een bezoekje van de Rode Duivels, en dan vooral van Dries Mertens, staat hoog op ons verlanglijstje. Maar we hopen vooral dat we ook andere Bevernaars weten aan te steken zodat Beveren straks op de kaart staat als Duivelsgekke gemeente."