Zaterdag uitvaart van oud-politicus Herman De Reuse 05 juni 2018

02u53 0

In de Sint-Michielskerk wordt zaterdag afscheid genomen van Herman De Reuse. De 74-jarige oud-politicus voor Vlaams Belang stierf vorige week onverwacht op vakantie in Zuid-Frankrijk aan de gevolgen van een hartfalen. De Reuse was lange tijd gemeenteraadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger. De plechtigheid start om 11 uur. Wie een laatste groet wil brengen, kan dat vanaf morgen van 15 tot 19 uur in uitvaartcentrum Snoeck langs de Bellevuestraat in Izegem. (VHS)