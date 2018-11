Zaterdag afscheid van verongelukte papa 08 november 2018

In de parochiekerk van Beveren (Roeselare) wordt komende zaterdag om 12 uur afscheid genomen van Steven Verbrigghe. De 40-jarige echtgenoot van Katariena Mayer stierf zondagnamiddag bij een ongeval in Klemskerke. Dat gebeurde toen hij en z'n gezin op de terugweg waren na een familiebrunch in De Haan. Volgens het parket week Verbrigghe om nog onbekende reden af van z'n rijvak en kwam de gezinswagen zo frontaal in botsing met een vrachtwagen. De vader van het gezin overleed ter plaatse. Zijn echtgenote en hun twee kinderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. (VHS)