Zaterdag afscheid van verongelukte juwelier Paul Despeghel (75) VHS

08 maart 2019

12u57 0 Roeselare In de aula van het crematorium Uitzicht in Kortrijk wordt op zaterdag 9 maart om 14 uur afscheid genomen van Paul Despeghel. De gepensioneerde juwelier uit Roeselare kwam een week geleden om het leven in Wallonië toen hij op de snelweg crashte met zijn auto.

Paul Despeghel (75) werd vermoedelijk onwel achter het stuur, want er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Zijn Audi raakte van de weg af en kwam met de neus in de andere richting tot stilstand op de A8, even voorbij Doornik in de richting van Brussel. Voor de bestuurder kwam alle hulp te laat.

Despeghel was veertig jaar juwelier en bouwde in die jaren een internationale reputatie op. Despeghel Diamonds had vestigingen in Knokke en Brugge. Daarnaast maakte hij ook tijd vrij voor een andere passie: paarden. Met zijn toenmalige echtgenote Martine Van Hee stampte hij Dion Arabians uit de grond, een fokkerij voor Arabische volbloedpaarden die eerst in Kuurne was gevestigd en in 1988 verhuisde naar een domein in Sint-Juliaan. Na zijn scheiding trok Despeghel zich terug uit het bedrijf. De man laat vier kinderen achter. Een van hen, Yves Despeghel, heeft in de Delaerestraat ook een juwelierszaak. Paul had ook zes kleinkinderen.