Zangeres Dina Rodrigues heeft eerste cd uit 23 november 2018

02u24 0

Zangeres Dina Rodrigues (37) uit de Rodenbachstad stelde in de Winkelse zaal De Meerhoek haar eerste album 'Sou Feliz' voor.





"Ik zong al als klein meisje", vertelt Dina. "In 2006 was mijn allereerste single 'Uma casa Portuguesa' meteen een schot in de roos, want ik kreeg er in mijn thuisland Portugal de award van beste nieuwkomer voor. Er viel recent ook een platencontract in Portugal in de bus, waardoor ik waarschijnlijk in 2019 in mijn geboorteland op tournee ga."





Liefhebbers kunnen 'Sou Feliz' aankopen via de website www.dina-rodrigues.be of in de platenzaak.





(VGGS)