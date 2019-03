Zaakvoerders cannabiswinkel De Farmerie vol vertrouwen na verwachte controleactie VHS

14 maart 2019

18u35 0 Roeselare Floris Verschuere en Florence Peel, de zaakvoerders van cannabiswinkel De Farmerie in de Ooststraat in Roeselare, reageren na de grote controle van woensdag gelaten. “Er wordt nu eenmaal met een vergrootglas gekeken naar de sector waarin wij actief zijn. We hebben echter vertrouwen in de resultaten van de controle.”

Na de uitbaters van de wietwinkel ‘De Boeren in Kortrijk’, kregen ook Floris Verschuere en Florence Peel woensdag plots controleurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de FOD Volksgezondheid over de vloer. “Er werden stalen meegenomen”, vertelt Floris. “De controleurs hadden ook bijzondere belangstelling voor de cosmetica die we aanbieden. We hebben geen schrik voor de resultaten van de controle.” In De Farmerie worden zogenaamde CBD-producten (olie en verzorgingsproducten) verkocht. CBD is één van de hoofdbestanddelen van cannabis, maar veroorzaakt geen roes. In de winkel kan je ook plukjes cannabis kopen, weliswaar met een THC-waarde onder de wettelijke grens van 0,2 procent.