Zaakvoerders B'artiste openen Bar Fumar... in hun achtertuin

Roeselare B'artiste in de Zuidstraat heeft er vanaf vrijdag met Bar Fumar een broertje bij.

Fien Joye en Stijn Lanssens openen die dag een tweede horecazaak en kiezen hiervoor wel een heel bijzondere plek: de achtertuin van B'artiste. "Op deze plek stond er een berghok waartegen we al een bar hadden geïnstalleerd om in de zomer wat gezelligheid te creëren op het terras", vertelt Fien. "Maar het hok was aan vernieuwing toe en we vonden dat als we dan toch kosten deden, we misschien wel iets meer konden doen. We zijn beiden grote liefhebbers van de Spaanse en Italiaanse keuken en we hadden in B'artiste al enkele succesvolle pizza-avonden achter de rug. Zo ontstond het idee voor Bar Fumar."





Alles gedeeld

Hart van de nieuwe zaak is de authentieke houtoven, deels van Italiaanse en deels van eigen makelij. Fien wordt het gezicht van Bar Fumar. "We trekken het concept van B'artiste door en dus wordt ook in Bar Fumar alles gedeeld. Zowel onze bites als de pizza's belanden centraal op tafel zodat iedereen diverse smaken kan proeven."





Geen reservaties

Bar Fumar is enkel op vrijdag- en zaterdagavond open van 18.30 tot 22.30 uur. Er is plaats voor 34 personen en er wordt gewerkt zonder reservaties.





Meer op http://bartiste.be/bar-fumar/.





