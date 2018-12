Zaakvoerder Bouwstock Dewulf heeft gestolen bestelwagen terug

VHS/CDR

04 december 2018

15u33 0 Roeselare Er mag voorlopig nog niet mee gereden worden, maar de bestelwagen die eind vorige week gestolen werd bij Bouwstock Dewulf in Beitem is terug. “Daar zijn we blij mee”, zegt zaakvoerder Hans Dewulf. “Al zijn we wel ons materiaal kwijt.”

Dankzij Facebook werd de bestelwagen opgemerkt in Asse. “Iemand uit Beitem die in Zaventem werkt, zag er onze bestelwagen langs de weg staan”, zegt Hans Dewulf. “Hij had ons opsporingsbericht gezien op Facebook en verwittigde ons.” Het labo van de federale gerechtelijke politie heeft een sporenonderzoek uitgevoerd op de wagen. “Maar ik betwijfel of dat veel zal opleveren”, zucht Hans. “De daders hadden er een blusapparaat in leeggespoten, om sporen te maskeren.”

Dinsdagnamiddag arriveerde de bestelwagen weer in Beitem. “Maar het zal nog even duren voor we er weer kunnen mee rijden. De achterruit, die werd ingeslagen, moet vervangen worden. Bovendien staat de nummerplaat sinds de diefstal geseind. We moeten dus een nieuw kenteken aanvragen en ook dat zal nog even duren.”

Al bij al is Dewulf tevreden dat zijn bestelwagen terug is. “Het is beter dan niks”, beseft hij. “Het materiaal dat ze hier gestolen hebben en waarmee ze de bestelwagen hebben volgeladen, lag er uiteraard niet meer in. Dat zijn we voorgoed kwijt en dat is een zware dobber. We zijn namelijk niet verzekerd voor diefstal. De premies liggen zo hoog dat het bijna niet haalbaar is om je te verzekeren.”