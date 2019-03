Youth for Climate RSL sprokkelde 100 gratis treintickets bijeen, slechts 60 jongeren mee naar Global Strike for Future: “Blij met opkomst, maar moeilijk om Roeselaarse jeugd te bereiken” Charlotte Degezelle

15 maart 2019

12u04 0 Roeselare Niet de 100 jongelui waar Youth for Climate RSL op hoopte, maar dik 60 Roeselaarse scholieren stappen op in de Global Strike for Future in Brussel. Het overschot van de centen voor de treintickets, die de voorbije weken via een crowdfunding werden opgehaald, worden wellicht aan een lokale vereniging geschonken die zich inzet voor het milieu.

Youth for Climate RSL slaagde er de voorbije weken in om via crowdfunding 1.385 euro bijeen te sprokkelen om 100 Roeselaarse scholieren een gratis treinticket te kunnen geven om naar de internationale klimaatbetoging te trekken. Maar 100 jongeren vinden die wakker liggen van het klimaat en ervoor effectief de straat willen optrekken bleek een pak moeilijker. “In het begin van deze week zag het er nog dramatisch uit”, vertellen trekkers Cas Schollaert en Wout Degryse. “We vreesden dat we amper met een 30-tal jongelui naar Brussel zouden trekken. Maar de laatste dagen is de actie beginnen boomen en uiteindelijk konden we toch dik 60 tickets uitdelen aan geëngageerde jongeren. We zijn blij met de opkomst, maar hadden niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn om de Roeselaarse jeugd te bereiken.”

Inderdaad, 60 klimaatspijbelaars is vrij mager voor een scholenstad als Roeselare. “We hebben het wat verkeerd ingeschat.”, gaat het duo verder. “We spraken de jeugdraad en ook alle leerlingenraden van de scholen aan met de vraag om onze campagne te helpen communiceren. Enkel de leerlingenraad van de Burgerschool reageerde. Affiches in cafés waren een njet want volgens veel uitbaters te politiek getint. Flyeren willen we niet doen wegens niet milieuvriendelijk en we ondervinden ook dat spijbelen toch voor veel jongeren een flinke drempel is. Uiteindelijk moesten we ons zien te beredderen met mond-aan-mondreclame en sociale media.”

Een 40-tal jongeren minder naar Brussel dan gehoopt, betekent dat Youth for Climate RSL wel nog de centen van evenveel treintickets over heeft. “Dat bedrag zullen we wellicht doneren aan een lokaal goed doel die zich inzet voor het klimaat. We moeten dit nog bespreken”, aldus Cas en Wout.

Traditiegetrouw hadden de klimaatspijbelaars opnieuw bordjes en spandoeken bij met opschriften als ‘Put plastic in the Kardashians, not in nature’ of ‘Mijn moeder is al heet genoeg’. Youth for Climate RSL droeg ook één groot spandoek mee met daarop een 70-tal namen. “Het gaat om de namen van wie onze crowdfunding sponsorde. We dragen hen symbolisch mee. Hetzelfde geld voor 24 senioren, mensen in armoede, personen die moesten werken,… wiens voornaam we meedragen op wasknijpers die we in Brussel op het spandoek zullen spelden.”

Nieuwe acties voor de komende weken zitten er voorlopig niet direct in de pijplijn. “Wij gaan zelf ook niet wekelijks betogen”, zeggen Wout en Cas. “We vinden het veel belangrijker om vandaag, de dag waarop er wereldwijd gestaakt wordt voor het klimaat, een signaal te geven. Wel willen we deelnemen aan de Klimaatswitch van de Stad Roeselare. We zaten al samen met bevoegd schepen Michèle Hostekint (sp.a) om te bekijken wat we in Roeselare kunnen doen voor het klimaat. We zijn voorstander van een evolutie, geen revolutie.”