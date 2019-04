Youssef El Mousaoui en Frank Van Erum sluiten Kaarslichtconcerten Pand 46 af CDR

Als afsluiter van de Kaarslichtconcerten brengt de vzw Amati Galli Youssef El Mousaoui en Frank Van Erum op zaterdag 27 april naar Pand 46 aan het Stationsplein. Beide comedians willen met de voorstelling ‘Het Schaap van Vlaanderen’ een uitwisseling op gang brengen want vijftig jaar na de komst van de eerste Marokkaanse en Turkse migranten leven ‘oude’ en ‘nieuwe’ Vlamingen nog steeds eerder naast dan met elkaar. Frank en Youssef gaan live en ongecensureerd de confrontatie aan. Vooroordelen, politieke correctheid, zwarte piet, halal slachten, asielbeleid, homoseksualiteit, vrijheid van meningsuiting, de rol van de vrouw en de hoofddoek,… Alle brandend actuele thema’s passeren de revue. Clichés vliegen over en weer, maar worden telkens weer ontkracht. Leidt dit alles tot een compromis à la belge? Of maakt een geniepige interculturele bom hen alsnog tot martelaren van de multiculturele samenleving? Burgemeester Kris Declercq (CD&V) zorgt voor een inleidend woordje, terwijl er aansluitend een concert is door wereldmuziekgroep Lyrondell. De voorstelling start om 20.30 uur, kaarten kosten acht euro en zijn te bestellen via https://kaarslichtconcerten.weebly.com/info-en-reserveren.html.